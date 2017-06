«Cifre offensive», no a offerta Juve per Szczesny: ora Napoli spera

L'Arsenal respinge l'offerta della Juventus giudicandola «derisoria» e riaccende le speranze del Napoli, alle prese con il complicato rinnovo di Reina, per il portiere polacco Szczesny, per due stagioni in prestito alla Roma. In Inghilterra lo scrive il "Sun". La Juve avrebbe offerto 4 milioni di sterline, circa quattro milioni e mezzo di euro, al club allenato da Wenger. Decisa la replica del club inglese, che chiede 13 milioni di sterline per il suo giocatore, oltre il triplo dell'offerta arrivata da Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA