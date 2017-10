Cinquemila napoletani pronti per l'invasione a Manchester

di Roberto Ventre

Entusiasmo già alle stelle per la trasferta di Manchester, la terza del girone di Champions League in programma martedì 17 ottobre: all'Etihad Stadium ci sarà uno spicchio tutto azzurro. Azzurro Napoli perché anche il colore del City è azzurro ma più chiaro. Saranno più o meno in cinquemila i tifosi napoletani in Inghilterra a sostenere la squadra di Sarri nell'attesissima sfida contro la corazzata di Guardiola, una partita decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale. Una sfida che promette spettacolo tra due allenatori che in questo momento stanno facendo vedere il miglior calcio d'Europa, due squadre d'attacco che hanno grande facilità a trovare il gol.



Da oggi comincerà la vendita della scorta di tagliandi riservata ai tifosi napoletani. In genere il numero di biglietti riservato alla tifoseria ospite corrisponde al cinque per cento della capienza complessiva e l'Etihad Stadium contiene 55mila spettatori: in questo caso i tagliandi che potranno acquistare i tifosi azzurri in Italia saranno più o meno tremila. A questi andranno ad aggiungersi i tifosi del Napoli residenti in Inghilterra, come avvenne già in occasione della sfida di Champions del 2011 finita 1-1 con il gol iniziale di Cavani (la partita di esordio del girone degli azzurri di Mazzarri che superarono il turno con il Bayern Monaco eliminando gli inglesi e il Villareal). A Manchester ci sarà il presidente De Laurentiis, rientrato in Italia dopo gli impegni di lavoro a Los Angeles, che assisterà anche alle partite degli azzurri contro la Roma e l'Inter.



La vendita comincia stamattina alle 10 e si chiuderà martedì prossimo alle 18 e comunque fino ad esaurimento dei posti: disponibili biglietti al costo di 40 euro per il primo e il terzo livello e di 43 euro per il secondo livello. Il club azzurro ha anche valutato l'opportunità, d'intesa con la Questura di Napoli, di adottare un'ulteriore modalità di distribuzione dei tagliandi, attraverso l'intervento di tour operator, che metterà a disposizione dei tifosi la possibilità di acquistare un pacchetto di viaggio, comprendente biglietto aereo su volo charter, i trasferimenti in autobus dall'aeroporto allo stadio e viceversa, e il biglietto. Attesa una risposta importante dei tifosi già in giornata vista la grande importanza della partita in Inghilterra e in questo senso ancora di più sarà sentita la partita di ritorno contro il Manchester City del primo novembre al San Paolo.



Già buona è stata la risposta nel primo giorno di vendita dei biglietti contro l'Inter del 20 ottobre al San Paolo ma ci sarà ovviamente molto tempo per la sfida contro i nerazzurri. Questi i prezzi per il match contro la squadra di Spalletti, la prima partitissima di campionato a Fuorigrotta: Tribuna d' Onore 120 euro, Tribuna Posillipo 90, Tribuna Nisida 65, Tribuna Family 30,00 euro e 5,00 (tariffa ridotta), distinti 50,00, curve 30,00. Il San Paolo è stato pienissimo per le partite contro il Benevento e il Cagliari ma i prezzi erano bassi. Stavolta però l'importanza della partita dovrebbe richiamare un numero importante di spettatori anche se il prezzo dei tagliandi è più alto.