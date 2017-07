Ciro Ferrara, omaggio a Maradona 33 anni fa premiato da Diego | Foto

Dal profilo Instagram di Ciro Ferrara una foto d'annata. Diego Armando Maradona che premia al San Paolo il difensore napoletano per lo Scudetto allievi. Era il 5 luglio 1984 e lo stesso Ferrara non poteva certo immaginare che di lì a qualche anno lui e Diego avrebbero vinto insieme un altro scudetto, quello di serie A, entrambi con la maglia del Napoli.

Oggi anche Ciro Ferrara sarà presente in piazza del Plebiscito a Napoli per assistere alla cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona.





© RIPRODUZIONE RISERVATA