City-Napoli, Maggio è già carico «Quante emozioni a Manchester»

di Gennaro Arpaia

«Dopo ben sei anni si torna in quel campo dove le emozioni sono state tante. Forza Napoli». Questo il messaggio di Christian Maggio, terzino del Napoli che sarà presente domani sera col resto della squadra a Manchester, per il match di Champions League contro il City di Guardiola.



Maggio, insieme con Hamsik, è l'unico degli azzurri di oggi presente in quel match di ben sei anni fa che per il Napoli di De Laurentiis fu il primo nuovo capitolo della storia europea: con Walter Mazzarri gli azzurri riuscirono a portare a casa un pareggio preziosissimo per quello che fu, alla fine, un passaggio agli ottavi quasi miracoloso. Il gol di Cavani fece esplodere lo spicchio di stadio colorato d'azzurro, un'emozione che i circa tremila napoletani presenti in città domani sera sperano di rivivere.





14/09/2011 dopo ben 6 anni si ritorna in quel campo dove le emozioni sono state tante...forza Napoli 💪🏻 Un post condiviso da @christianmaggio11official in data: 16 Ott 2017 alle ore 05:53 PDT

