Pizze babà, la serata speciale degli azzurri al rione Sanità

Martedì sera i giocatori del Napoli si sono ritrovati a cena in uno dei locali più caratteristici: Concettina ai tre santi, la pizzeria di Ciro Oliva al Rione Sanità. Menu di pizze e babà per i giocatori di Sarri, un modo per rafforzare ulteriormente il gruppo in vista dei prossimi impegni: il Napoli disputerà tre consecutive partite al San Paolo tra campionato (Lazio e Spal) ed Europa League (Lipsia).

