Continua il mistero Zuniga Il Watford: «Lavoriamo con il Napoli»

Camilo Zuniga è ormai sparito dai radar del calcio internazionale. Il colombiano, dopo l'esperienza al Watford, non ha continuato in Premier League ed attualmente è in patria sperando di ricevere tutte le liberatorie del caso per poter riprendere a giocare nel proprio paese.



Il Watford, nella persona del direttore tecnico Filippo Giraldi, ha fatto sapere che l'intesa col Napoli va avanti per trovare una soluzione. «Non lo so se è ancora del Napoli, i rapporti con gli azzurri restano eccellenti anche a livello personale. È una cosa di cui se ne stanno occupando altri e si sta lavorando ad un'intesa», le parole riportate a Radio Crc. Nel frattempo l'ex esterno azzurro ha fatto sapere qualche settimana fa di non voler tornare in Europa: la sua volontà è quella di restare in Colombia e ripartire da lì, per l'ultima fase della sua carriera.

