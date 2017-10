di Gennaro Arpaia

Contrattura all’adduttore, questo il responso dei primi esami clinici approfonditi dello staff sanitario del Napoli a Lorenzo Insigne nel giorno dopo la gara contro il Manchester City. L’attaccante era uscito anzitempo dal campo lasciando spazio ad Allan.



Questo il comunicato della società azzurra dal proprio sito ufficiale. «Lorenzo Insigne, uscito ieri a scopo precauzionale nella ripresa del match di Manchester in Champions League, ha svolto terapie oggi per una contrattura da affaticamento all'adduttore destro. Le condizioni dell'attaccante napoletano verranno valutate giorno per giorno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA