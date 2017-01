Sul proprio sito ufficiale, il Napoli annuncia i nomi dei tre calciatori che saranno impegnati nella prossima Coppa d'Africa.



«Koulibaly, Ghoulam ed El Kaddouri convocati per la Coppa d'Africa 2017. I tre azzurri parteciperanno rispettivamente con il Senegal, l'Algeria e il Marocco alla 31esima edizione che si svolgerà in Gabon dal 14 gennaio fino al 5 febbraio.



Il Senegal debutterà domenica 15 gennaio contro la Tunisia, l'Algeria incontrerà lo Zimbabwe sempre il 15 gennaio, mentre il Marocco esordirà contro il Congo il 16 gennaio.



Senegal e Algeria sono nello stesso girone (B), quindi Koulibaly e Ghoulam si affronteranno in una sorta di "derby azzurro" il 22 gennaio per la terza giornata».