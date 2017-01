Napoli e la Coppa Italia: ci eravamo lasciati che avevamo perso con l'Inter ma nessuno se n'era quasi accorto visto che la partita e il suo risultato erano stati presto soverchiati dalla lite SarriMancini, i dibattiti pubblici sull'opportunità di accomunare pashmine e ortaggi dalle capacità digestive e interrogazioni parlamentari sull'incapacità del mister di insultare le genti senza offendere contestualmente la Democrazia Cristiana. Ci ritroviamo in una serata gelida, con la panchina orfana del mister non perché è il suo compleanno e sta festeggiando bensì perché per via della squalifica dell'anno scorso al suo posto a bordocampo c'è Calzona. In campo, invece, dovrebbero esserci Rafael, Rog, Maksimovic, Maggio, Strinic, Albiol, Insigne, Giaccherini, Gabbiadini, Diawara ma in realtà ci sta solo lui: Piotr. L'anello mancante tra un cyborg e un fravecatore in grado di coniugare perfettamente l'assoluta indifferenza al freddo e la costruzione di impeccabili azioni da gol. E infatti è lui a sbloccare la partita allontanando lo spauracchio dei supplementari che con quel freddo facevano più paura di un disimpegno di Jorginho a centrocampo e ingenerando in molti la convinzione che per la cazzimma mostrata sotto sotto tenga dei parenti a Materdei.



Sfortunatamente, però, complice la perfetta intesa ai danni nostri di Rafael e Maggio, lo Spezia pareggia e il primo tempo si chiude tra innumerevoli quantità di jastemme e male parole. La temperatura segnalata a Fuorigrotta, infatti, è due gradi. Percepita mannaggia a mort. Per questo più che un incubo sportivo quello dei supplementari è un attentato alla sopravvivenza umana. E allora, nel secondo tempo, Giaccherini pensa di sistemare la faccenda. E lo fa con un gol spettacolare, tanto per fornire ai tifosi un motivo in più per alzarsi e festeggiare. E da lì in poi la strada è in discesa: la temperatura sembra alzarsi e con essa pure la joie de vivre di Gabbiadini che, a differenza di qualche mese fa, sembra essere sempre nel posto giusto al momento giusto e così, quando Rog lo prende per un palo della luce e gli sbatte addosso un pallone fortissimo dalla destra, Manolo indurisce il petto e segna il terzo gol. Di capezzolo, una roba inaudita. Insomma, cara Coppa Italia, ci eravamo lasciati con Sarri, i finocchi e Mancini e ci ritroviamo con tre gol una vittoria e Zielinski. Non male come regalo di compleanno. O no, mister?