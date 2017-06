Cragno, l'agente smentisce ​«Nessuna trattativa col Napoli»

Graziano Battistini, ex calciatore e procuratore di Alessio Cragno, è intervenuto ​a Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete”. «Credo che il Napoli stia cercando di trattenere Reina. Su Cragno non ci sono trattative, ad oggi resta a Cagliari, per me è più forte e più pronto di Meret, il tempo dirà chi riuscirà a giocare di più ad alti livelli. Micai al Benevento? Non c’è nulla al momento, anche se io lo ritengo un ottimo sostituto di Cragno. A oggi resta a Cagliari. Cragno meglio di Meret, più pronto ad oggi, il tempo dirà chi riuscirà a giocare più ad alti livelli».

