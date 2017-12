Il Napoli è campione d'inverno, Crotone battuto 1-0 con Hamsik

di Marco Perillo

Il Napoli vince anche l'ultima gara del girone d'andata allo Scida di Crotone col minimo sforzo: 1-0 con una rete nel primo tempo del sempre più irrefrenabile Hamsik. Gli azzurri sono così campioni d'inverno, così come lo furono due anni fa.



CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Simic, Ceccherini, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora; Trotta, Budimir, Stoian. All. Zenga.



NAPOLI (4-3-3): Reina, Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj, Allan, Jorginho, Hamsik, Insigne, Mertens, Callejon. All. Sarri.





Il Crotone comincia attaccando; gran carica degli uomini di Zenga. Pressano alto i calabresi e per i partenopei gli spazi si fanno ristretti. Al 9' acuto di Hamsik che costringe la difesa rossoblu all'angolo. Al 12' Mertens la prende in area con la nuca: Cordaz para. Al 16' mischia in area pitagorica dopo un angolo che Albiol che ci prova. Il gol azzurro è nell'aria e arriva al 17' con un bel destro di capitan Hamsik: lo slovacco, superato il record di Maradona, non si ferma più. Al 34' altra grande azione del Napoli in velocità: gran tiro di Insigne e parata di Cordaz. Anche Mertens tenta di andare a rete, ma il suo tentativo al 38' è alto. Poi super giocata di Allan che induce Ceccherini all'ammonizione e alla punizione dal limite dell'area. Mertens va al tiro: alto di poco. Il Napoli termina il primo tempo in attacco.Nella ripresa il Napoli fa girar palla. Al 4' Insigne ci prova dalla distanza ma il tiro termina alto. Un minuto dopo gran tiro dalla distanza di Stoian: la palla fa la barba al palo. Il Crotone prende coraggio e spinge, Napoli troppo "morbido". Budimir poco dopo va al tiro solo davanti a Reina ma è in fuorigioco. Il croato si ripete poco dopo e il portiere spagnolo ci mette una pezza. Al 17' Insigne "risponde" da fuori area e coglie una traversa. Al 22' Insigne esce: c'è Zielinski. Tra i padroni di casa ci prova il napoletano Mandragora: fuori. Esce anche Jorginho per Diawara. Ancora brividi per Reina per un tiro da fuori del neo entrato Crociata. Tra i calabresi entra Aristoteles, gli azzurri cercano di non scomporsi. Mertens ci riprova su punizione ma colpisce la barriera. Diawara nel finale ci prova da fuori ma Cordaz non si fa sorprendere. Tra gli azzurri esce anche Mertens per Rog. Quattro i minuti di recupero. Brivido al 48': Ceccherini cade in area ma l'arbitro lascia correre. Poi cala il sipario

