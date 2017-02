Da Milik a Giaccherini, gioia social E ora il Napoli «parla» inglese

di Gennaro Arpaia

Una serata di gioia, l'ennesima per il Napoli che batte il Genoa con un deciso 2-0 e si riporta momentaneamente al secondo posto in classifica, aspettando la Roma. I ragazzi di Sarri da stamattina penseranno alla gara di mercoledi prossimo in casa del Real Madrid, ma ieri sera si sono goduti una vittoria importante contro i rossoblu, il 18° risultato utile consecutivo di questa striscia ormai lunghissima.



La carica degli azzurri si è riversata anche sui social. Il primo, in ordine di tempo, è stato Arek Milik, il polacco che non è entrato in campo, ma che non ha perso tempo a fare le congratulazioni al primo goleador, Piotr Zielinski: «Complimenti, Zielu» con tanto di foto in cui viene immortalato l'abbraccio tra i due connazionali dopo il gol. Ma protagonista di serata è stato anche Emanuele Giaccherini: secondo gol in maglia azzurra per lui dopo quello in Coppa Italia e tanta gioia per la gara disputata: «Primo gol in campionato con la maglia del Napoli! Merito tuo, Dries!».



La porta di Pepe Reina è tornata inviolata dopo oltre un mese e il portiere azzurro ha riversato la sua felicità su Twitter, con tanto di appuntamento Champions: «Tutti a Madrid. Forza Napoli sempre!». Nel frattempo, il Napoli «diventa» inglese: è arrivato, infatti, su Twitter l'account ufficiale del club completamente in lingua inglese, che fa il paio con quello spagnolo già esistente, segno della internazionalità sempre più evidente della squadra azzurra.











