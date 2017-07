Da Udine frenano: «Nessuna trattativa per Karnezis e Sepe»

di Gennaro Arpaia

Stefano Campoccia, vice presidente dell'Udinese, è tornato a parlare delle dinamiche di mercato che potrebbero veder protagoniste Napoli ed Udinese in questa sessione estiva di trasferimenti. «Che Karnezis interessi al Napoli può far piacere, ma al momento non c'è nulla di vero. Sul tavolo non abbiamo trattative che possono essere chiude in una settimana», le sue parole a Radio Crc.



Il dirigente friulano, poi, ha parlato anche di Luigi Sepe che, secondo alcuni, avrebbe potuto far il percorso inverso trasferendosi proprio in bianconero. «Non sono a conoscenza di nulla di simile, non c'è alcuna trattativa che potrebbe riguardare uno scambio con Sepe. Pavoletti? Ci potremo pensare solo dopo aver risolto la questione relativa ai portieri», chiude Campoccia.





