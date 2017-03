Dal Belgio: «Tra Mertens e la moglie è già crisi»

di Cristina Cennamo

Non sono passati che pochi mesi dalla foto che ritraeva Dries Mertens felicemente insieme alla moglie Kat e la cagnolina Juliette, in relax dopo una partita importante.

Eppure anche quella che sembrava una delle coppie più solari della famiglia azzurra pare sia arrivata al capolinea: i due, stando a quanto riportato oggi da alcuni media belgi, si sono infatti separati.

Un fulmine a ciel sereno per i fan di Mertens, che nelle ultime settimane peraltro ha centrato degli obiettivi importanti con il Napoli, abituati a vedere i due giovani sempre sorridenti e solari.

Katrin Kerkhorf, stando sempre alle stesse fonti, potrebbe anzi lasciare a breve l'Italia e tornare quindi a vivere a Leuven, ache se i diretti interessati si sono fin qui rifiutati di commentare. Ma, spiegano in Belgio, alcuni piccoli indizi tendono a confermare le voci ormai sempre più insistenti.

Solitamente molto attiva sui social network, la coppia infatti nelle ultime non ha postato invece nessuna immagine di momenti condivisi, laddove la ragazza si è mostrata spesso in viaggio all'estero o comunque senza Mertens. Non bastasse, mentre in precedenza il calciatore aveva sempre mostrato un cuore formato con le dita dopo ogni gol segnato, negli ultimi tempi ha abbandonato quest'abitudine.

Uniti dall'adolescenza, i due si erano detti sì nel giugno del 2015.

Resta ora da scopire con chi resterà, allora, la cagnolina Juliette: i due l'avevano adottata poco prima di venire a Napoli, e le sono entrambi molto affezionati.

