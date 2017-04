Dall'Inghilterra confermano: Mou vuole Mertens in estate

di Gennaro Arpaia

Il futuro di Dries Mertens ha i contorni sempre più sfocati. Il belga del Napoli, autore di una stagione strepitosa quest'anno in maglia azzurra, ha il contratto in scadenza nel 2018 e le voci di un suo possibile trasferimento non si placano, anche perché le trattative per il rinnovo, che vanno avanti dalla scorsa estate, non sembrano potersi concludere positivamente nelle prossime settimane.



L'interessamento più forte per lui arriva dalla Premier. L'attuale edizione di The Sun conferma la volontà di José Mourinho di mettere le mani sul trentenne belga. Per l'allenatore portoghese, Mertens sarebbe il tassello perfetto, l'elemento che il Manchester United sta cercando per la prossima stagione.



Il contratto in scadenza, poi, sarebbe un'arma in più per gli inglesi che non avrebbero nemmeno difficoltà economiche. Sul piatto della bilancia balla una cifra superiore ai 30 milioni di euro con un ingaggio che per il belga si aggirerebbe sopra i 4 milioni di sterline all'anno.



Cosa potrebbe portare Dries lontano da Napoli? L'amore di una città che negli ultimi anni l'ha adottato spinge forte, ma dall'altro lato le questioni familiari di Dries potrebbero incidere sulla scelta estiva. La moglie Kat ha lasciato Napoli ormai da tempo e già qualche mese fa alcuni emissari inglesi avevano avuto modo di mettersi in contatto con il ragazzo in un albergo del centro.



Mertens, inoltre, sarebbe l'unica plusvalenza da poter mettere sul piatto del mercato: l'altro probabile partente, Ghoulam, non ha una valutazione altissima, mentre per Lorenzo Insigne il matrimonio azzurro dovrebbe continuare.







