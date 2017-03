Dalla Spagna, Reina si ferma in allenamento con la nazionale

Allarme in casa Napoli: Pepe Reina ha saltato l'allenamento di stamattina della Spagna per un problema muscolare. Come riporta AS,infatti, il portiere azzurro si è sottoposto a dei test clinici per accertare le sue condizioni che però non hanno riportato dei problemi seri. Per questo motivo, Reina si sente sereno in vista del doppio big match di inizio aprile tra il Napoli e la Juventus.

