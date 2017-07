De Guzman saluta, va in Germania «Felice di essere qui» | Foto

di Gennaro Arpaia

In attesa di note ufficiali da parte della società, si è conclusa l'avventura napoletana di Jonathan De Guzman, l'olandese che aveva contribuito ai risultati della squadra azzurra solo per il primo anno in città. Arrivato nell'estate del 2014, infatti, con la guida Benitez, il centrocampista ex Swansea era uscito dai radar napoletani già un anno più tardi.



Nell'ultimo biennio le esperienze in prestito al Carpi e al Chievo, poi la decisione di lasciare Napoli con il passaggio a titolo definitivo in Germania. De Guzman ha firmato un contratto triennale con i tedeschi dell'Eintracht Francoforte, affidando al suo profilo Instagram le prime parole: «Sono felice di annunciare il mio accordo con l'Eintracht Francoforte. Non vedo l'ora di essere in campo con questo grande club e davanti a grandi tifosi».



I'm happy to announce that I've signed new deal to Eintracht Frankfurt! I'm looking forward to playing with this great club and in front of amazing fans! #new-beginnings 🇩🇪 Un post condiviso da Jonathan de Guzman (@jdeguz) in data: 5 Lug 2017 alle ore 23:05 PDT

