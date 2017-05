De Laurentiis blinda Sarri: «Non c'è bisogno della clausola»

In occasione della consegna del premio Bearzot a Roma, De Laurentiis ribatte a chi chiede della clausola rescissoria presente nel contratto di Sarri e del loro incontro di questa mattina negli uffici della Filmauro. «Abbiamo fatto un po' di mercato. Non c'è nulla da raccontare. C'è tutta un'estate davanti e non possiamo sbagliare gli innesti che Maurizio reputa necessari. Finché lavoreremo bene insieme non c'è bisogno di alcuna clausola».

