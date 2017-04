De Laurentiis, sprint in barca per assistere al match del Napoli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non vuole assolutamente perdersi la sfida di questa sera del suo Napoli contro l'Udinese. Ecco perché si è mosso nel pomeriggio con una barca privata da Ischia dove è in vacanza per le festività pasquali per raggiungere Napoli e poi lo stadio San Paolo. Un bellissimo gesto per far sentire la sua vicinanza alla squadra in un momento davvero cruciale della stagione.

Alla luce del pari della Roma contro l'Atalanta, infatti, gli azzurri hanno l'occasione di portarsi a meno 2 dai giallorossi nella corsa al secondo posto, quello che vorrebbe dire accesso diretto alla prossima Champions.

