De Laurentiis: «Scudetto, è l'anno buono. Reina? Finché c'è tempo...»

«Questo è l’anno buono. Sarri è un maestro di vita per i giocatori e nel nostro gruppo non ci sono malumori. Reina? Finché c’è tempo, c’è speranza». Sono alcune delle dichiarazioni rese dal presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis a Sky e Premium Sport, dopo essersi dedicato a un pomeriggio di rafting. «Questo è l'anno buono - dice il patron del Napoli - Abbiamo acquistato e tenuto tutti, Maurizio Sarri è un maestro di vita per i giocatori, nel Napoli non ci sono screzi né malumori. Milan? Sono molto contento, è un campionato con sei teste di serie. Mister X erano una o due idee per il futuro, stiamo valutando, non vogliamo creare aspettative». Poi un riferimento a Reina, passato da uomo immagine a portiere in bilico: «Se sul gommone del Napoli salgono tutti da Mertens a Reina? Intanto saliamo noi... Per gli altri c'è tempo. E finché c'è tempo c'è speranza».



Che bello fare rafting in Trentino ! #ADL pic.twitter.com/JgXSiMwoye — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 15 luglio 2017

