De Laurentiis verso lo scudetto «Peccato per la coppa...»

di Gennaro Arpaia

Un'altra stagione che volge al termine, ma con un obiettivo da inseguire. La cavalcata azzurra in questo 2016-17 sta per concludersi, ma dopo le esperienze in Champions e l'eliminazione bruciante in Coppa Italia ad un passo dalla finale, forse il bello viene adesso.



«Abbiamo già un punteggio record, siamo sui livelli dello scorso anno, ma quest'anno abbiamo giocato la Champions e non l'Europa League, quindi il dispendio di energie è stato superiore». Aurelio De Laurentiis, a Radio Kiss Kiss, traccia la strada di un Napoli che nelle ultime sei gare della stagione si giocherà proprio l'accesso diretto alla Champions contro la Roma.



«Nel girone di ritorno stiamo facendo benissimo, su 18 partite ne abbiamo vinte 14 e siamo ai livelli della Juve. Nonostante l'infortunio di Milik abbiamo fatto quasi 95 gol e mandato in doppia cifra ben quattro calciatori. Ora puntiamo il secondo posto: è stata una stagione esaltante, abbiamo avuto l'onore di affrontare il Real Madrid, ma non è ancora finita perché l'obiettivo è il secondo posto. Vogliamo migliorare il nostro record. Scudetto? Ci stiamo arrivando, passo dopo passo... Peccato solo per la Coppa, abbiamo dovuto salutarla per alcune contorte decisioni arbitrali».



Ieri al San Paolo anche un ricordo di Totò, il Principe della risata che è passato anche nella vita cinematografica del Presidente: «Abbiamo avuto spesso Totò nei nostri studi a Roma, era un gran professionista». Una figura di quella Napoli conosciuta in tutto il mondo: «Abbiamo sostenitori in ogni angolo del globo, il numero che credevamo sta crescendo anno dopo anno. Siamo 120 milioni nel mondo! Stiamo arrivando in ogni punto, dall'Australia alla Cina fino a Stati Uniti e Sudamerica. Questo deve far felici tutti i tifosi del Napoli, a cui faccio gli auguri per una serena Pasqua».

