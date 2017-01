Il mercato apre i battenti proprio oggi ed il Napoli non perde tempo: è già arrivato, infatti, il tweet di Aurelio De Laurentiis, con il quale il presidente azzurro ufficializza l'arrivo in azzurro di Leonardo Pavoletti: «Benvenuto Leonardo!»L'attaccante, ormai ex Genoa, che sta ancora recuperando dall'ultimo infortunio subito a novembre, ha svolto le visite mediche la scorsa settimana tra Roma e Castel Volturno e ha dovuto attendere l'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato per essere a tutti gli effetti un calciatore del Napoli.---Verso il big match