Napoli, ritornano Ghoulam e Milik. Il responso medico: «Possono allenarsi col gruppo»

Mattinata di visite a Villa Stuart con protagonisti Arek Milik e Faouzi Ghoulam, i due infortunati del Napoli che hanno ricevuto l’ok per il rientro con il gruppo di Sarri. «Stanno bene, hanno superato con brillantezza tutti i test e sono in ottima condizione fisica e mentale» ha annunciato Alfonso De Nicola, capo dello staff sanitario azzurro che ha seguito i due calciatori a Roma.



«Hanno ricevuto l’ok dal professor Mariani. Possono tornare tutti e due a lavorare in gruppo» ha proseguito De Nicola a Radio Kiss Kiss. «Mariani ha confermato che la riabilitazione è completata. Dovranno fare un lavoro di valutazione con il preparatore altetico e cominciare a fare partitine con il gruppo, prima blande e poi più impegnative».Ora si aspetta dunque solo il rientro effettivo dei due, prima da integrare con i compagni e poi in partite ufficiali. «Di solito i tempi di recuperano superano i cento giorni per rientrare effettivamente in campo. Spero che tornino in campo quanto prima, ma con le previsioni bisogna stare sempre attenti: può succedere sempre un piccolo imprevisto che ritarda il ritorno in campo».

