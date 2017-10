di Delia Paciello

Una serata importante quella di Amadou Diawara all’Etihad Stadium. In campo fin dai primi minuti nella gara contro il Manchester City, la seconda da titolare in Champions e la quarta in stagione. Personalità da vendere per il giovane regista, che a differenza di Mertens dimostra in questa occasione di avere sangue freddo mettendo in rete dal dischetto il gol del 2 a 1, che riapre il match. Non basta per portare a casa la partita, ma è sicuramente una gran soddisfazione per il classe 1997, che già aveva fatto vedere la sua forza e la sua sfrontatezza nella partita al Barnabéu della scorsa stagione, risultando fra i migliori in campo contro il Real Madrid.



Il suo primo gol in un palcoscenico da brividi. «Nonostante la sconfitta, grande dimostrazione di carattere di tutta la squadra. Serata speciale per me, primo goal in carriera: un’emozione indescrivibile. Grazie ai compagni, e a chi ha sempre creduto in me», ha scritto in un post su Instagram.



È stato lui a proporsi per il rigore: «Ho deciso di andare a prendere la palla da Hamsik, ho chiesto a Mertens se potevo calciare e lui ha accettato», aveva raccontato nel post gara. Il belga d'altronde nel primo tempo aveva già avuto la sua occasione dal dischetto ma si era fatto parare il rigore da Ederson, complice forse anche l’emozione. E invece Diawarà con il suo forte carattere la sua spudoratezza lascia alle spalle la tensione. Sa ben gestire l’emozione, ama la sfida, è una carica in più per il guineano. E già dai tempi del Bologna in molti avevano letto il suo talento.





© RIPRODUZIONE RISERVATA