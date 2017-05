Diawara è super e carica il Napoli: «Così fino alla fine» | Foto

di Gennaro Arpaia

Un faro in mezzo al mare della mediana napoletana. Amadou Diawara ha ritrovato contro l'Inter il posto da titolare e non ha fatto rimpiangere chi aveva giocato prima di lui. Il ragazzo classe 1997, arrivato la scorsa estate in azzurro, è stato tra i migliori in campo ieri a San Siro e si candida a un finale di stagione da protagonista.



Sarri può contare su di lui e lui sa di poter dare tanto a questo Napoli, caricato a dovere nel post-gara direttamente dal suo profilo Instagram: «Così fino alla fine per un solo obiettivo».



Così fino alla fine per un solo obiettivo. 💙💪🏾⚽ #forzanapoli #sscnapoli💙 Un post condiviso da Amadou_Diawara (@ama.diawara.42) in data: 30 Apr 2017 alle ore 15:30 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA