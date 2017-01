Arriva una buona notizia per i tifosi del Napoli: il dietrofront dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive dà il via alla riapertura del settore ospiti per la gara del prossimo sabato. I sostenitori azzurri, quindi, potranno regolarmente essere a San Siro nel weekend, come confermato dal membro dell'Osservatorio Carlo Longhi: «La situazione è stata sbloccata. La decisione è stata presa con anticipo perché la partita si gioca sabato. Invitiamo i sostenitori azzurri ad un comportamento esemplare».