Tra “paura” e “fortuna” il Napoli ha vissuto l’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A. La paura era quella di non portare a casa una vittoria importantissima, la fortuna quella di averla ottenuta all’ultimo minuto di gioco. E nella Smorfia c’è un numero che identifica sia la “paura” sia la “fortuna”: il 90. Questo estratto rappresenta quindi la base per la formazione di tre ambi secchi con altri numeri legati al successo del Napoli contro la Sampdoria. La prima coppia si forma aggiungendo al 90 il 38, vale a dire i punti ottenuti dai partenopei nella prima parte del campionato. Il secondo ed il terzo ambo si ottengono unendo al 90 rispettivamente il 23 ed il 62, cioè i numeri di maglia di Gabbiadini e Tonelli, gli autori delle reti vincenti. La combinazione 23- 38-62-90 va giocata per ambo, terno e quaterna su Napoli e tutte le ruote. Questa serie potrebbe essere giocata anche al SuperEnalotto con l’aggiunta del 77 e del 5, vale a dire i minuti in cui sono stati realizzati i goal dei partenopei (il 5 fa riferimento al minuto di recupero in cui è stato segnato il secondo goal). La prossima giornata di campionato il Napoli riceverà al San Paolo il Pescara, fanalino di coda della Serie A. La differenza di punti, 38 per i campani e 9 per gli abruzzesi, la dice lunga sui favori del pronostico. Il Napoli ha realizzato in casa 24 goal (in media più di due a partita), mentre il Pescara ne ha subiti in trasferta 17 (quasi due a partita). Non a caso per i bookmaker i risultati più probabili, pagati entrambi 8 volte la posta, sono il 2-0 ed il 3-0. La seconda quartina da seguire per questa settimana è perciò 9-17-24-38. Il gioco di 4 numeri su ruota determinata rende i seguenti premi: ambo 41,6 volte la somma puntata, terno 1.125, quaterna 120 mila volte la cifra spesa. Ma prima dell’impegno in campionato, il Napoli scenderà in campo questa sera per la Coppa Italia contro lo Spezia. Si tratta della 69ma edizione della Coppa Italia, vinta per 5 volte dai partenopei che hanno disputato in tutto 9 finali. Questo trofeo vede il Napoli detenere un record curioso. La squadra campana infatti è quella ad aver vinto più partite consecutive (20) in Coppa Italia. Ecco quindi la terza combinazione da puntare: 5-9-20-69.



3 QUARTINE DAL DOPPIO VALORE Le tre quartine per il Lotto sono ottime da giocare anche al 10eLotto con l’opzione Numero d’Oro.