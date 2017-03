di Gennaro Arpaia

Parte oggi la doppia operazione Napoli-Juventus. Due gare tra azzurri e bianconeri in 72 ore, prima il campionato poi il ritorno della semifinale di Coppa Italia in cui la squadra di Sarri avrà l'obbligo di provare a ribaltare il 3-1 juventino dell'andata allo Stadium.



Da questa mattina in vendita i biglietti ed è subito corsa al botteghino. I napoletani hanno voglia di vivere alla grande tre giorni in cui non si parlerà d'altro e hanno molto apprezzato la scelta promozionale della società, con biglietti di Coppa ad un prezzo speciale se acquistati insieme al tagliando di campionato. Tanti i tifosi azzurri che dalle prime ore del giorno erano in fila per non perdere l'opportunità di essere presenti al San Paolo il prossimo 2 e 5 aprile.Questi i prezzi dei biglietti:SETTORE PrezzoTribuna d'Onore Euro 110Tribuna Posillipo Euro 90Tribuna Nisida Euro 70Distinti Euro 60Tribuna Family Euro 40Curve Euro 45 - Tribuna Family ridotto: Euro 5Queste le tariffe speciali per la gara di Coppa:SETTORE PrezzoTribuna d'Onore Euro 12Tribuna Posillipo Euro 10Tribuna Nisida Euro 8Distinti Euro 7Tribuna Family Euro 10Curve Euro 5 - Tribuna Family ridotto: Euro 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA