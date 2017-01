Lo strano caso di Manolo Gabbiadini. Separato in casa, eppure decisivo. Due su due: prima freddo contro la Fiorentina dal dischetto, e poi (dal freddo del San Paolo) fondamentale per rilanciare il Napoli nella rimonta alla Sampdoria. Due gol per 4 punti: mica male per uno che vive a Castel Volturno praticamente con la valigia già pronta.

Quella sì, ma senza ancora la destinazione stampata sul biglietto. Tutti lo vogliono - Figaro Gabbiadini - ma al momento se lo gode solo Maurizio Sarri che dopo averlo sbrinato dal freezer del San Paolo approditta di una sua zampata per acciuffare il pari momentaneo contro la Samp (gol dell'ex).



Ed intanto il mercato gli gira attorno. Ma Sarri non è come Allegri che lascia a casa Evra o Gasperini che annuncia di non voler impiegare Gagliardini perché con la testa altrove. L'allenatore del Napoli si affida al suo "vero" nove (in attesa del recupero di Milik e dell'esordio del neo arrivato Pavoletti), che come per magia per la seconda volta in due partite gli toglie la castagne dal fuoco.



Festeggia Gabbiadini, festeggia Sarri, festeggia il Napoli e forse festeggia anche Cristiano Giuntoli che adesso si ritrova un attaccante dal valore che lievita di giornata in giornata. Sì, perché nonostante il gol contro la Sampdoria, il destino del numero 23 sembra oramai segnato: lontano dal San Paolo, lontano da Napoli. Ma certo che se dovesse continuare a segnare con questa continuità il suo saluto al pubblico azzurro sarebbe certamente indimenticabile.