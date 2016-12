La coppia inedita: Tonelli e Maksimovic al centro della difesa contro la Sampdoria. La prima volta insieme, la prima volta in assoluto per Tonelli che finora non è stato mai impiegato da Sarri giocando solo in qualche occasione per la Primavera e che a gennaio potrebbe essere ceduto visto che è seguito da diverse squadre di A e tra queste proprio la Samp (oltre a Cagliari e Sassuolo). Occasione di rilancio per Maksimovic che dopo il buon avvio ha giocato poco ed è stato deludente nella sua ultima apparizione contro la Fiorentina. I due acquisti estivi, i due rinforzi per la difesa, due investimenti importanti per il club azzurro. Tonelli è stato il primo colpo di mercato, preso prima che Sarri sottoscrivesse l'adeguamento del contratto: un colpo da dieci milioni per un difensore che finora non ha giocato neanche un minuto. Cifra consistente sborsata soprattutto per Maksimovic, il difensore serbo del Torino, che il club azzurro aveva inseguito a vuoto nelle due sessioni precedenti di mercato e che è riuscito a prendere l'ultimo giorno utile delle operazioni estive: 26 milioni, una cifra record spesa dal Napoli (e non solo) per un difensore. Contro la Sampdoria sarà la loro grande occasione, Sarri, infatti, si è ritrovato di colpo senza difensori. Albiol è squalificato, Chiriches infortunato, Koulibaly sarà impegnato con il Senegal per la coppa d'Africa che comincerà a metà gennaio (è stato inserito tra i 23 convocati). Il tecnico azzurro si ritrova improvvisamente solo con due centrali di ruolo, tutti e due arrivati quest'anno e questa settimana soprattutto per loro sarà intensissima: un lavoro specifico e di reparto per muoversi al meglio nella difesa a quattro e per guidare alla perfezione i movimenti dei due laterali. Contro la Sampdoria sarà una difesa totalmente nuova perché mancherà anche a sinistra Ghoulam, impegnato con l'Algeria in coppa d'Africa: il terzino sinistro, quindi, sarà Strinic. Tre pedine diverse su quattro, quindi, con l'unico punto fermo che resterà Hysaj, ecco perché il test contro la formazione blucerchiata sarà sicuramente molto indicativo per il reparto arretrato. Napoli che ha preso sei reti nelle ultime due partite e che di base si trova già nelle condizioni di dover migliorare il rendimento difensivo e ora le tante assenze nel reparto di certo non agevolano la situazione. Tonelli ha avuto bisogno di più di un mese per rimettersi a posto al cento e per cento e per smaltire del tutto i postumi di un'infiammazione al ginocchio che lo fece soffrire nella passata stagione: nel periodo di ritiro a Dimaro non si è mai allenato in gruppo e solo più avanti ha cominciato gli allenamenti con la squadra. Maksimovic è arrivato a inizio settembre e cioè a stagione già partita, poi è stato impegnato con la Serbia nelle partite di qualificazione per i mondiali 2018 in Russia e ha saltato diversi allenamenti specifici sulla fase difensiva. In questi tre mesi con le partite ravvicinate tra campionato e Champions non ha avuto tante occasioni per approfondire la tattica e da questo punto di vista non è ancora arrivato al cento per cento in riferimento ai movimenti automatici della difesa a quattro di Sarri. Per Tonelli e Maksimovic una prova sicuramente indicativa contro l'attacco della Sampdoria che presenta diverse soluzioni e presenta una delle coppie meglio assortite della serie A, quella composta da Quagliarella e Muriel. Napoli che deve migliorare i numeri difensivi in riferimento ai gol al passivo: ventuno le reti subite in 18 partite, sei nelle ultime due contro Torino e Fiorentina. Toccherà ai due difensori centrali meno impiegati finora da Sarri dare solidità al reparto arretrato.