Ecologia e tecnologia, i segreti del ritiro del Napoli a Dimaro

Ecologia e tecnologia sono i due aspetti che caratterizzeranno il ritiro del Napoli 2017 a Dimaro-Folgarida, in Val di Sole, per quanto riguarda in particolare lo Stadio di Carciato. Il drone usato dallo staff tecnico di Sarri arriverà il prossimo 5luglio e così al momento la tecnologia sul campo di Carciato-Dimaro è garantita dai due robottini che ogni giorno effettuano un taglio millimetrico del tappeto erboso. Quasi un taglio al laser per garantire un livello dell’erba cosiddetto rasato.



Ma nella zona verde allestita sulla pista di atletica, realizzata a fianco del campo di gioco, il robottino non è ancora entrato in azione e qui sono spuntati i funghetti. “Sembra quasi un campo biologico – è stata la battuta dei componenti la delegazione del Napoli che ha incontrato i referenti locali nel tradizionale sopralluogo precampionato -. Certamente è in condizioni perfette, le migliori da quando ci alleniamo in Val di Sole. Complimenti ha chi ha lavorato così bene”.



Insomma il terreno di gioco a Carciato di Dimaro si presenta in condizioni perfette, ideali per il prossimo ritiro del SSC Napoli previsto dal 5 al 25 luglioprossimi. E’ quanto ha constatato la delegazione partenopea nel sopralluogo effettuato in val di Sole a poco meno di un mese dall’inizio del ritiro che porterà la squadra di Sarri per la settima volta a svolgere la preparazione estiva precampionato ai piedi delle Dolomiti di Brenta, nel Trentino Occidentale. “Una presenza importante - commenta Luciano Rizzi, presidente Apt – che sta portando al tutto esaurito in Valle nei giorni del ritiro. Al settimo anno il format creato con Napoli e Trentino marketing ci sta dando grandi soddisfazioni sia sul piano della visibilità sia su quello del ritorno ai nostri operatori”.La delegazione del Napoli - composta dal vicepresidente Edoardo De Laurentiis, dal responsabile amministrativo Antonio Saracino, Igino Camerota e Andrea Sparisci per l'area Comunicazione e dal preparatore atletico Maurizio Saccone - è stata accolta, tra gli altri, proprio da Rizzi, affiancato per l’Apt dal direttore Fabio Sacco, Vittorio Menghini e Alberto Penasa, dal sindaco Andrea Lazzaroni con la vicesindaco Monica Tomasi, l’assessore Romedio Menghini e il responsabile della polizia locale Fabio Arnoldi, e da Marco Dallariva (Trentino Marketing) oltre all’ufficio stampa Nicer.L’incontro è servito anche a mettere a fuoco alcuni aspetti logistici e di programmazione del prossimo ritiro. E’ stata confermata la disputa di più amichevoli, sia a Dimaro sia a Trento. Per questo motivo la delegazione SSC Napoli ha incontrato la sera prima il presidente del Trento Mauro Giacca con Enzo PassaroIl Napoli raggiungerà la Val di Sole nella tarda mattinata di mercoledì 5 luglio e già nel pomeriggio la squadra sosterrà il primo allenamento. In calendario due allenamenti quotidiani con il tradizionale rito della firma degli autografi al termine di ogni sessione. Vi sono poi gli incontri con i quattro giocatori in Piazza a Dimaro, che ospiterà anche l’esibizione di made in Sud, un evento musicale sempre Made in Sud e la serata dance con DJ Daniele Decibel Bellini. Confermato anche la serata con Gino Rivieccio.E’ poi in calendario l’incontro con il Mister e due giocatori a Folgarida. Ma non sono escluse ulteriori sorprese da definire nei prossimi giorni. Confermata anche la presenza in Trentino da Sua Eminenza Card. Crescenzio Sepe, che lunedì 23 celebrerà la Santa Messa in campo a mezzogiorno al termine degli allenamenti degli azzurri e prima dell’amichevole pomeridiana. Il ritiro del Napoli rappresenta la punta di diamante dell’estate sportiva della val di Sole. Sempre in questo angolo di paradiso del Trentino arriverà anche il Cagliari, che si allenerà in val di Peio dall’8 al 22 luglio. E per rimanere in tema calcistico quest’estate svolgeranno il ritiro precampionato anche la formazione bresciana del Feralpi Salò di Lega Pro che si allenerà a Mezzana dal 15 luglio.

