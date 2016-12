Niente Coppa d'Africa per Omar El Kaddouri, altra delusione per il giocatore marocchino che non riesce a trovare la giusta continuità con il Napoli di Maurizio Sarri.



E la continuità sembra essere stata proprio il fattore che, secondo il Ct marocchino, ha tenuto lontano El Kaddouri dalla competizione continentale e dai pre-convocati della sua nazionale.

Dopo la scorsa stagione, infatti, l'ex Torino ha collezionato pochissimi minuti con gli azzurri quest'anno; per lui si parla già di mercato, con una probabile cessione tra gennaio e il prossimo mercato estivo.