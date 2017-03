Ferlaino: «Presidente onorario? De Laurentiis è una primadonna»

Una proposta lanciata nel programma Tutti in Campo in onda su Canale 9: Corrado Ferlaino, alla guida del club per 33 anni, presidente onorario del Napoli. La respinge il diretto interessato: «Sto lavorando molto e sono avanti negli anni, potrei essere utile con i rapporti che ho ancora in Federazione ma è una proposta che non mi sarà fatta da De Laurentiis che è una primadonna».

© RIPRODUZIONE RISERVATA