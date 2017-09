Feyenoord incerottato: a Napoli olandesi senza tre titolari

di Gennaro Arpaia

Tempo di scelte per Giovanni van Bronckhorst, l'allenatore del Feyenoord atteso oggi a Napoli e che domani affronterà al San Paolo gli azzurri, in una gara già decisiva per il percorso di entrambe le formazioni in Champions League. Per l'allenatore olandese tante defezioni: oltre ai lungodegenti Nicolai Jørgensen e Kenneth Vermeer, van Bronckhorst dovrà fare a meno anche di Eric Botteghin.



Il difensore brasiliano, infatti, ha riportato problemi al ginocchio sinistro dopo la gara persa lo scorso sabato in campionato contro il NAC Breda. Per gli olandesi sono due le sconfitte di fila interne, una minicrisi che ha messo a rischio anche il treno per la prima posizione in Eredivisie.



Questa la lista completa dei convocati:



Portieri: Jones, Bijlow, Ten Hove.



Difensori: van der Heijden, Diks, Nelom, Haps, St. Juste, van Beek.



Centrocampisti: Vilhena, Toornstra, Nieuwkoop, Tapia, Amrabat, Basaçikoglu, El Ahmadi.



Attaccanti: Larsson, Boëtius, Berghuis, Kramer, Vente.







