Il Napoli a caccia dell'ultimo risultato utile del 2016. Stasera dovrà superare la Fiorentina per restare in scia delle rivali nella volata Champions.Subito ammonito Albiol. Era diffidato: contro la Sampdoria il Napoli sarà senza i due centrali titolari.Napoli pericoloso con Insigne che ci prova dalla distanza, ma Tatarusanu controlla in due tempi.Callejon riceve palla da Mertens dal limite dell'area e calcia a botta sicura, la palla esce di poco al lato.Al 25' Insigne indovina un destro a giro da trenta mentri con la palla che si infila sotto l'incorocio: Napoli in vantaggio.Annullato un gol a Mertens per posizione di fuorigioco dopo una respinta corta di Tatarusanu su conclusione di Zielinski.Grande occasione per la Fiorentina che con Kalinic sfiora il pareggio, ma il tuo tiro finisce alto.Al 42' del primo tempo Maurizio Sarri è costretto ad effettuare il primo cambio perché Chiriches accusa un problema muscolare, al suo posto entra Maksimovic.Ammonito Reina per proteste.All'ultimo secondo Mertens si procura un calcio di rigore per fallo di Salcedo, e dagli undici metri trasforma Gabbiadini.Ad inizio ripresa Fiorentina subito pericolosa con Chiesa che salta due difensori azzurri e impegna Reina con una presa bassa.Kalinic parte in campo aperto, Maksimovic lo stende e viene ammonito. Sugli sviluppi del calcio di punizione Bernardeschi approfitta di una deviazione in barriera di Callejon e trova il pari per la Viola.Conclusione a botta sicura di Mertens, ma sulla linea Olivera salva la Fiorentina.Al 23' del secondo tempo Mertens ruba palla a Tomovic e da posizione defilata infila Tatarusanu con un destro imparabile.Neanche un minuto dal vantaggio azzurro che Bernardeschi segna un gran gol dalla distanza.Al 25' Sarri manda dentro Allan per Zielinski.La Fiorentina ribalta il risultato con Zarate su assist di Bernardeschi.A 5' dalla fine ulitmo cambio nel Napoli: Gabbiadini al posto di Diawara.: Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne All. Sarri: Tatarusanu; Salcedo, Astori, Tomovic, Olivera; Cristoforo; Vecino, Badelj; Chiesa, Bernardeschi; Kalinic All. Sousa