Ricordiamo a @sscnapoli che da questa partita dipende la sorte dei roccocò: o ce li mangiamo e li chiaviamo tutti quanto per cuollo #FiorentinaNapoli



Bene oggi maglia maronn'e ll'arco e guanti grande puffo



Trenta secondi e Albiol già è stato ammonito. BENE COSÌ



La squadra è ancora scossa dalla visione coatta del film di De Laurentiis è evidente



NON SI RIPRENDERANNO MAI PIÙ



Per poco per colpa di Hysaj non facevamo Pasqua invece di Natale #Piecoro #checazzofai



MA IO NON LO SO



Reina ha cambiato le scarpe perché una purtroppo ce l'ha dovut scassare ncap a Hysaj



Poi con calma in queste feste ci facciamo spiegare da Callejon perché ha menato questo pallone a via Foria invece che nella porta della Fiorentina



Hysaj tra l'altro con una bella pettinatura a raffiuolo



Ma le mugliere non ci dicono niente quando scendono con questi capelli? MAH



Insigneeeeeeee



CHESFACCIMMADIGOL



ILTIRAGGIROOO



IL TIRAGGIRO! MIRACOLO



Si è alzato finanche Gabbiadini dalla panchina parliamone



Voi non capite per noi Insigne che ingarra il tiraggiro è come la CircumVesuviana che passa in orario una roba che mo' ci giochiamo i numeri



FERMI TUTTI CIRO A TERRA



Niente Mertens ha segnato in fuorigioco per non far mortificare a Zielinski che doveva tirare una bomba e invece ha tirato un track a muro



È bello perché ogni volta che gli passano il pallone Diawara lo restituisce come a dire "E che me lo dai a fare io sto qua per un altro motivo e cioè chiavare mazzat"



Mi dicono di un gol di De Guzman



Cos'e pazz stasera



Stasera tiraggiro di Insigne e gol di De Guzman. Se tenete una uagliona che non vi caca proprio provateci perché stasera TUTTO PUÒ SUCCEDERE



Chiriches ma un po' più di grinta su questi colpi di testa su non è che tieni questa chioma fluente da difendere jamm bell



Chiriches ho detto grinta non svenimento



Ma che ha passato? Gesucristo



Niente, si è fatto male, adda trasì Maksimovic



Ce lo siamo portati a Firenze a Maksimovic?



Cosa sta succedendo! Reina stai calmo!



Allora, io non so se Kalinic ha simulato però Mario Merola dall'aldilà si è alzato in piedi ad applaudire



L'urlo di dolore di Callejon si è sentito fino a qua, Oliveira a Capodanno ti deve venire una diarrea galoppante



Chiesa senti azzoppacci pure a Maksimovic e poi come centrale difensivo di sinistra mettiamo a mammt ok?



Non è manco iniziato il secondo tempo e già ho dovuto promettere tutti i miei beni a Reina per questa parata



Mertens senti lo so che hai segnato tanto ste settimane ma se provi a segnare pure stasera non succede niente vai tranquillo mica tieni il contachilometri



Bravo Maksimovic fatti ammonire pure tu così veramente stasera là dietro mettiamo a Pino Mauro



MA IO NON LO SO IO M'AGGIA TURNÀ A BATTIÀ



Questa punizione di Bernadeschi era così bella che Reina è rimasto immobile o c'è stata una deviazione? Vabbuò sicuro c'è stato un chitemmuorto. E un gol #Fiorentina #Pareggio



Ssc Napoli, regaliamo gol dal 1926



Ok Hamsik ha sbagliato ha fatto un errore mo' vuoi vedere che 'e strunzat le può fare solo Poletti non ho capito



Albiol se ti deve salvare il mazzo Ghoulam che la cosa più difensiva che fa è coprirsi il pacco in barriera io un esamino di coscienza m'o facess



Poi vedi tu



Ma da dove è uscito Oliveira là dietro? Olivé e che sfaccett! Quello di Mertens era gol! Reitero l'auspicio di moss'e panz mentre fai il trenino a Capodanno



Maronn Maksimovic è una pallonata e che sarà mai è Chiesa non Maggio che ti spezza le reni



Mo' agg capit perché Sarri non lo fa giocare a Maksimovic



Meeeeeeeeerteeeeeeens



CEROZZZZZZZOOO



IO TI AMO CIROOOO



Levate o bambeniell da dentro al presepe e mettete a Mertens!



No, niente, pure Bernadeschi vuole stare sul presepe #gol #pareggio #maiunagioia



Ma sta gomitata ad Allan? Si può fare? No parliamone



Ma pure Tagliavento si è andato a vedere il film di De Laurentiis? Lo vedo confuso pure a lui



..... Gol, Zarate



Questo è quello che succede quando tu stai già sparando i track fuori al balcone ma su Rai Uno non è ancora partito il countdown e Carlo Conti sta ancora intervistando Al Bano



Sarri è incazzato coi suoi e per punirli mette Gabbiadini accussì s' 'mparano



Sono sicura che manco se trovasse 100 euro a terra Gabbiadini distoglierebbe il pensiero dai debiti



Perché ai debiti sta pensando



Cosa puoi pensare se non ai debiti quando ti capita un pallone tra i piedi sotto porta e tu invece di provare a fare gol fai la giravolta?



Rigore!



Sto per avere un infarto



Aiutatemi



QUALCUNO MI AIUTI



Gabbiadini?



GABBIADINI!



Voglie murììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì #gol



Gabbiadini. Gabbiadini. Questo ragazzo mi fa parlare a me sola. Provateci voi a tirare un rigore decisivo con gli occhi di tutti i napoletani addosso. Chapeau



Finita



Ci sono pareggi che sanno di sconfitta e pareggi che sanno di GABBIADINI



Il gol di Gabbiadini si definisce tecnicamente SONO VIVO E LOTTO INSIEME A VOI



Mi sento come quando a Natale apri un pacchetto bellissimo e dentro trovi il pigiama con le pecorelle sulle zizze #fiorentinanapoli #3a3 #ForzaNapoliSempre