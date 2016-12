Il Napoli non va oltre il pari all'Artemio Franchi di Firenze. Una gara - l'ultima del 2016 - iniziata bene dagli uomini di Sarri che poi, nel finale, hanno dovuto recuperare. I viola, sempre pronti all'attacco, hanno risposto colpo su colpo alle azioni offensive dei partenopei che solo grazie ad un rigore realizzato da Gabbiadini hanno evitato la sconfitta."Serve un attaccante di razza" commentano i tifosi in strada, "a cui ora non possiamo più rinunciare. Oggi la partita è stata molto più difficile del previsto ed ha riportato a galla vecchi problemi. Una difesa poco attenta ed un attacco ad "intermittenza".Speriamo che con il Rel Madrid, mister Sarri riesca a dare alla squadra le giuste motivazioni. Peccato per questa sera, potevamo vincere senza grosse difficoltà".