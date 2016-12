Avete presente quando a Natale arriva la zia anziana, quella parente alla lontana di mamma, quella che ogni anno vi fa dei regali così di mmerd che ormai li collezionate e li fate vedere agli amici, con un pacchetto bellissimo tutto sbriluccicoso che voi pensate «meno male jà quest’anno ‘a zia si è passata una mano per la coscienza e mi ha fatto un regalo sistemato» ma poi aprite il pacchetto e dentro trovate un pigiama con le nuvolette a forma di pecorelle? Bene, è più o meno questo quello che è accaduto ieri in Fiorentina-Napoli. Una partita al cardiopalmo, iniziata dal Napoli in maniera spavalda e forse anche a ragione visto che a Insigne è riuscito il tiro a giro. Ma non un tiro a giro così, a vanvera, un tiro a giro in porta. Un gol! Ora, è normale che quando assisti a un evento così prodigioso inizi a pensare: «Vabbuò ma stasera gli dei sono con me, che cosa mi può mai succedere?». E invece no, succede.



Succede che la schiena di Callejon faccia pareggiare su punizione la Fiorentina, poi che una dormita generale a centrocampo faccia andare in vantaggio i viola, poi che Mertens si ricordi che comunque, pure se non tiene genio, sempre lo deve timbrare il cartellino e infine che con un gol di Zarate la Fiorentina stia addirittura vincendo. Ma come? Insigne ha ingarrato il tiro a giro, gli dei non erano con noi? E addò so’ gghiut? E nel frattempo che ci si interrogava su questa faccenda, mentre il cenone di Natale e quello di Capodanno ormai parevano irrimediabilmente compromessi, Sarri gioca la carta Gabbiadini. Sì, lui, Manolo. Che, come Cincinnato richiamato dai senatori mentre arava il campo in mutande a casa sua, con un entusiasmo pari a quello di Sarri quando si deve mettere la giacca, si è messo la maglia ed è andato a salvare il mazzo alla squadra. Come? Tirando il rigore decisivo per evitare la sconfitta a sessanta secondi dalla fine.



Davanti a Manolo c’erano tre opzioni: rifiutarsi di tirare in base alla considerazione invero inappuntabile che «mi avete schifato fin’e mmo’ e mo’ la volete da me la vermutta»; tirare e sbagliare mettendo così una pietra tombale sulla sua e sulla nostra condizione psico-fisica; tirare e fare gol regalando al Napoli e ai napoletani un Natale non dico sereno ma quanto meno non al Frullone. E ci è riuscito. Il “regalo” di Natale quest’anno ce l’ha fatto Gabbiadini. Chapeau Manolo, grande, grandissima ommità.