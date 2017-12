«Il Napoli ha qualità, organizzazione, un allenatore molto bravo e pratica un gioco spettacolare. Ma nel calcio non esistono partite impossibili». Così Stefano Pioli intervenendo oggi ai microfoni di Sky Sport. Il 3-0 al Sassuolo che ha permesso alla Fiorentina di posizionarsi al 7 posto insieme a Milan e Bologna ha portato un clima di fiducia dentro e attorno alla squadra, comunque consapevole che l'impegno di domenica prossima al San Paolo sarà durissimo. «Sappiamo che dovremo lavorare molto, ma voglio che i miei giocatori scendano in campo convinti di poter fare bene» ha ribadito il tecnico viola, dedicando poi belle parole al suo talento migliore, Federico Chiesa, peraltro uno dei giocatori più corteggiati dal Napoli: «Federico sta dimostrando di avere grandi qualità e capacità, non ce sono molti di giocatori di 20 anni come lui. Sta crescendo e correggendo i suoi errori, è un ragazzo molto attento e umile, sa bene che deve ancora lavorare tanto ma è sicuramente un giocatore di grandi prospettive».



Quanto al campionato, Pioli non si è mostrato sorpreso di vedere adesso in testa quell'Inter da lui guidata fino allo scorso maggio: «Ha forza, tanta qualità e un allenatore che è nel momento più alto della carriera, mi aspettavo insomma che lottasse quest'anno per i primi posti. Da spettatore dico che è un campionato molto bello, però purtroppo per noi e per gli altri ci sono cinque squadre che stanno facendo corsa a sé». E la sua Fiorentina non fa parte di questo gruppo: «Stiamo cercando di giocare ogni gara con la giusta mentalità e la voglia sempre di provare a vincerla. Abbiamo avuto qualche passo falso, ma è inevitabile visto che siamo una squadra giovane e rinnovata. Comunque aspettiamo la fine per fare un bilancio».

