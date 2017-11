Fuori o dentro, Napoli al bivio Champions: ma c'è il dubbio Insigne

di Roberto Ventre

Insigne avverte ancora fastidi al ginocchio dopo la contusione rimediata contro il Milan: questo è emerso dall'allenamento di rifinitura di questa mattina a Castel Volturno. Lorenzo stringerà i denti e farà di tutto per esserci come già avvenuto in precedente occasioni: se non dovesse farcela giocherebbe Giaccherini. Si deciderà nell'immediata vigilia del match di Champions contro lo Shakhtar in programma stasera (ore 20.45) al San Paolo. Squalificato Koulibaly, al suo posto da centrale in difesa in coppia con Albiol il rumeno Chiriches è leggermente favorito su Maksimovic. Da terzino sinistro prende più quota l'opzione Hysaj con Maggio a destra e Mario Rui in panchina. A centrocampo ballottaggio tra Zielinski e Allan e Diawara e Jorginho con il polacco e il guineano favoriti per una maglia da titolare.

