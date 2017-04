di Gennaro Arpaia

Mario Giuffredi non ha parlato solo di Elseid Hysaj a Radio Kiss Kiss, ma anche di due altri suoi assistiti che interessano molto da vicino la realtà azzurra.



Il primo è Alberto Grassi: il ragazzo del vivaio atalantino arrivato a gennaio di un anno fa e mai veramente visto all'opera sotto il Vesuvio, e rispedito in prestito proprio a Bergamo per testarne nuovamente le qualità. La stagione del suo ritorno è stata positiva a metà, qualche buona prestazione con una continuità nell'utilizzo mai veramente trovata, anche a causa dell'esplosione di tanti compagni di reparto per mano di Gasperini.



«Probabile che sarà a Dimaro in estate, ma non so se resterà a lungo», ha confessato l'agente. «Alberto ha bisogno di giocare con continuità in A per poi tornare a Napoli dalla porta principale. Permanenza a Bergamo? Non è certo, ne parleremo con i club».



Altro assistito della scuderia Giuffredi è invece Andrea Conti, uno dei prospetti più interessati rivelati dall'ultimo campionato di Serie A. Sempre in forza all'Atalanta, Conti è oggi seguito da tanti club in Italia e in Europa. Con la questione Maggio ancora da risolvere, tra questi club potrebbe esserci anche il Napoli: «Non credo le società abbiano un accordo per lui. A parità di condizioni cercherò sempre di favorire il Napoli, la squadra della mia città, ma devo anche guardare agli interessi del calciatore. Valuteremo insieme quale sia la scelta migliore per il futuro», ha concluso l'agente.





