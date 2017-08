Futuro Napoli: Zapata subito al Sassuolo, per Berardi tra un anno

di Bruno Majorano

Reina è un caso chiuso, ma il Napoli lascia la porta aperta. In questo caso, però, non è questione di portiere. Il club, infatti, è proiettato alle cessioni. Troppi esuberi. E allora è tempo di lasciare andare via qualcuno. Da questo punto di vista sì, la porta del Napoli è molto più che aperta. Ecco perché nella giornata di ieri il direttore sportivo Cristiano Giuntoli era a Milano nell'affannata ricerca di soluzioni per i giocatori che devono trovare una collocazione per la prossima stagione.



Il Cagliari ha preso Pavoletti ed è stato più lesto del Sassuolo che adesso pensa di ritornare su un vecchio pallino dei tempi di Di Francesco: Duvan Zapata. Nell'operazione che potrebbe portare il colombiano in Emilia, però, il Napoli avrebbe richiesto al Sassuolo un'opzione sulla futura cessione di Domenico Berardi. L'esterno d'attacco è da tempo nel mirino del club azzurro, tanto è vero che qualche mese fa c'era stato già un contatto tra Giuntoli, l'entourage del giocatore e il Sassuolo. Intanto Berardi ha rinnovato fino al 2022 con il club di Squinzi, ma a questo punto il Napoli potrebbe ritornare a fare sul serio inserendolo nell'operazione Zapata.



In realtà la prima squadra ad essersi fatta sotto per il colombiano era stata la Sampdoria (che adesso deve trovare il sostituto di Schick). Nella giornata di ieri, infatti, Giutoli ha incontrato Ferrero e i dirigenti blucerchiati per mettere su una maxi operazione con tre giocatori del Napoli: Zapata, Strinic e Tonelli. Al termine dell'incontro il presidente Ferrero ha fatto capire che per Zapata e Strinic non ci dovrebbero essere più margini per la trattativa. In particolare per il colombiano la distanza tra domanda e offerta è di circa 5-6 milioni di euro. Il Napoli, infatti, ne chiede non meno di 20, mentre la Sampdoria non è disposta a metterne più di 16 sul piatto. Non del tutto chiusa definitivamente, invece, la trattativa per Lorenzo Tonelli. Il difensore ex Empoli è il quinto nella lista di Sarri che gli preferisce Chiriches e Maksimovic oltre ai due titolarissimi Albiol e Koulibaly. Ecco perché lo spiraglio che è rimasto aperto per un passaggio alla Sampdoria può far ben sperare Tonelli che nella giornata di ieri era anche lui a Milano per parlare direttamente con quella che potrebbe essere la sua prossima società. Il tutto mentre si registra sempre l'interesse concreto da parte del Chievo che non ha mai negato di aver messo gli occhi su Tonelli.



Il primo ad aver trovato una nuova squadra è Leonardo Pavoletti. Da meteora azzurra - zero gol e una manciata di minuti da quando è arrivato al Napoli lo scorso gennaio - a prima scelta per l'attacco del Cagliari. Nella giornata di ieri le visite mediche a Villa Stuart e anche le prime parole. «Sono felicissimo», ha confermato l'oramai ex giocatore del Napoli. La formula dell'operazione con il Cagliari è quella del prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro più due di bonus a fronte dei 14 milioni spesi dal Napoli per acquistarlo dal Genoa. Al giocatore è stato offerto un contratto di cinque anni. Si tratta di un'operazione importante fortemente voluta dal presidente Giulini nell'anno del nuovo stadio dal momento che è il colpo più costoso nella storia del Cagliari. Superato addirittura il valore del colpo Cammarata che era costato circa 15 miliardi di vecchie lire. Pavoletti è stato scelto come sostituto di Marco Borriello andato alla Spal (e anche andato già in gol). Da un napoletano a uno che a Napoli ci ha giocato. Seppur pochissimo. Ma Pavoletti è stato indicato da Rastelli (un altro che con Napoli ha un precedente importante) come prima scelta per l'attacco e il presidente Giulini lo ha prontamente accontentato. Battuta allora la concorrenza del Sassuolo che pure avrebbe voluto riportare alla base l'attaccante protagonista della storica promozione in serie A con undici reti.



Dopo il no alla Sampdoria, poi, bisognerà trovare una sistemazione per Strinic che è rientrato nella lista del Fiorentina. I vuola avrebbero chiesto anche Giaccherini. Per quanto riguarda il mercato in entrata non è del tutto tramontata la pista Karnezis dell'Udinese. Il portiere greco continua a piacere al Napoli che potrebbe prendere in considerazione l'idea di un affondo al fotofinish qualora Giuntoli dovesse riuscire a trovare una sistemazione a Rafael che al momento è il terzo nella gerarchia di Sarri. Difficile, poi, che si possa concludere un colpo a sorpresa anche se resta sempre vivo l'interesse per Castillejo. L'esterno del Villareal è stato a lungo accostato al Napoli, ma come per Zinchenko del Manchester City difficilmente si potrà chiudere la trattativa senza l'uscita dalla rosa di Giaccherini.