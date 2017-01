di Gennaro Arpaia

Ha parlato a Radio Crc Vincenzo Morabito, esperto operatore di mercato e intermediario nelle trattative che porterebbero Gabbiadini lontano da Napoli. Il ragazzo non è ancora convinto del trasferimento, ma soprattutto non ne è convinto il Napoli: «In Inghilterra dicono che sia tutto fatto, ma a me non risulta. Ora che sono stato chiamato in causa mi è stato detto che il presidente non scende al di sotto dei 25 milioni. Per Giuntoli non è facile perché difficilmente il patron cambia idea dopo aver rifiutato 23 milioni in estate e, anche se il calciatore spinge per andare via, bisognerà capire se arriva un'offerta del genere. Il record del Southampton per un acquisto è di 16 milioni e infatti quando ho parlato con il manager del club ho capito che, pur apprezzando Gabbiadini,difficilmente si potrà andare oltre quelle cifre. La valutazione che fa il Napoli è giusta e magari Gabbiadini può essere venduto a giugno quando le società sono più disposte a spendere».





