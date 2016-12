Firenze. Pareggio rocambolesco al Franchi: finice 3-3 con il pari di Gabbiadini su rigore all'ultimo secondo per un fallo su Mertens. Partita ricca di emozioni: azzurri in vantaggio nel primo tempo con un gioiello di Insigne e poi sfiorano in altre circostanze il raddoppio non concedendo nulla alla Fiorentina. Sul finire del primo tempo esce Chriches per infortunio e al suo posto entra Maksimovic in coppia con Albiol e il difensore serbo commette diverse incertezze. Episodio chiave nel finale di primo tempo la mancata espulsione a Kalinic per doppia ammozione: l'attaccante croato viene graziato da Tagliavento che non ravvisa la simulazione nella sua caduta in area senza nessun contatto con Reina (il portiere spagnolo viene ammonito per proteste) e gli evita il secondo giallo.Nella ripresa la Fiorentina riparte con uno spirito diverso. Punizione dal limite per fallo di Maksimovic su Kalinic: il tiro di Bernardeschi, deviato in barriera da Callejon, beffa Reina. Il Napoli però rimette la testa avanti con il gran gol di Mertens che ruba palla a Tomovic e batte Tatarasanu da posizione impossibile. Poi la Fiorentna pareggia con Bernardeschi e segna il 3-2 con Zarate, entrato dalla panchina. Sembra finita ma l'ultimo sussulto è di Gabbiadini, anche lui entrato poco prima dalla panchina al posto di Diawara. Gol pesantissimo dell'attaccante bergamasco in odore di partenza: finisce 3-3, il Napoli interrompe i tre successi consecutivi ma prosegue nella serie utile. Da Firenze la conferma del potenziale offensivo ma nello stesso tempo delle lacune in fase difensiva: gli azzurri hanno incssato sei gol in quattro giorni, tre dal Torino e tre dalla Fiorentina.Fiorentina (4-3-2-1): Tatarusanu; Salcedo, Tomovic, Astori, Olivera; Cristoforo (27' st Zarate), Badelj (27' st Sanchez), Vecino; Chiesa (40' st Diks), Bernardeschi; Kalinic. In panchina: Lazzerini, Toledo, De Maio, Gonzalo, Milic, Babacar, Tello, Perez. All.: Paulo Sousa.Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches (43' pt Maksimovic), Ghoulam; Zielinski (26' st Allan), Diawara (40' st Gabbiadini), Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. In panchina: Sepe, Rafael, Maggio, Tonelli, Strinic, Rog, Jorginho, El Kaddouri, Giaccherini. All.. Sarri.Arbitro: Tagliavento di TerniReti: 24' pt Insigne. 6' e 25' st Bernardeschi, 22' st Mertens, 36' st Zarate, 49' st Gabbiadini (r.).Note: Spettatori: 26.181 (506.710 euro). Ammoniti: Albiol, Kalinic, Reina, Olivera, Maksimovic, Tomovic, Beranardeschi, Zarate. Recupero: 5'; 4'.