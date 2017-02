Gasperini: quella di Sarri è una favola, al San Paolo durissima per l'Atalanta

Gasperini, allenatore dell'Atalanta sabato avversaria del Napoli al San Paolo, ha parlato della sfida a Radio Crc: «Mi aspettavo il Napoli così alto in classifica, per noi invece, è una novità. I nostri ragazzi sono stati fin qui straordinari e meritano di giocarsi questa partita in un grande ambiente importante come quello azzurro. Non abbiamo le ambiziosi del Napoli, ma sarà bello. E’ per me ogni volta una sorpresa raggiungere certi traguardi, sarà importante però mantenerli fino a fine campionato affinché valgano. E’ una bella storia quella di Sarri: ha fatto tanta gavetta ed è sempre stato apprezzato, ma c’era sempre un punto interrogativo su come potesse fare in una grande squadra. Lui ha dimostrato che col lavoro e la capacità si può arrivare lontano ed è giusto godere di tutto ciò. Anche all’andata il Napoli arrivava da una vittoria importante con il Benfica, aveva Milik per cui non fu semplice, ma adesso arriva la resa dei conti. Ho molta fiducia nel Napoli in Champions: il 3-1 non è favorevole, ma lascia aperta la porta dell’impresa che sarebbe straordinaria. Al di là delle motivazioni, spero che gli azzurri siano distratti da questa opportunità che dovranno giocarsi col Real».

