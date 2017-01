Una notte di gioia e di emozioni, allo stadio San Paolo di Napoli, per i tifosi che tornano a seguire gli azzurri dopo le feste natalizie. Questa sera però, è anche una delle più fredde di quest’ultimo periodo in cui il termometro è sceso più volte sotto lo zero. Un gelo artico che ha messo a dura prova i cittadini ed i senza tetto che vivono le strade della metropoli.Tutti allo stadio con sciarpe, cappelli e guanti insomma, ma non solo. C’è anche infatti, chi ha deciso di portare con se – sulle gradinate dell’impianto sportivo di Fuorigrotta – lenzuola e coperture di pile.“Il freddo non fermerà la nostra passione” dichiarano in strada, “abbiamo portato da casa tutto l’occorrente per vedere il primo match dell’anno. Gli azzurri si seguono in ogni luogo e con ogni temperatura, perché una volta che l’arbitro fischi il calcio d’inizio il cuore si infiamma. Lo stadio questa sera esploderà di gioia come sempre. Penseremo noi sulle gradinate a riscaldare questa gelida notte partenopea”.