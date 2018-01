Napoli, Ghoulam torna in gruppo: recupero in tempo record | Video

di Roberto Ventre

Ghoulam è ufficialmente tornato a lavorare con il resto del gruppo a Castel Volturno. Procede in tempi record il recupero dell'algerino, il cui rientro in squadra è previsto per il doppio match di Europa League contro il Lipsia di metà febbraio. Si infortunò contro il Manchester City il primo novembre in Champions League: appena due mesi e mezzo dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio è tornato in campo per la seduta di allenamento con i compagni. Dopo aver vinto il Pallone d'Oro algerino un'altra bella notizia per Ghoulam che potrà essere il vero rinforzo per l'ultima parte di campionato.



