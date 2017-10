Ghoulam, l'Algeria si arrende dopo le visite? «Ha ancora l'influenza»

Nulla da fare per la selezione algerina, che sembra doversi arrendere a non avere Faouzi Ghoulam in questa sosta per le nazionali. Il terzino del Napoli aveva lasciato il campo pochi minuti prima della fine del match contro il Cagliari domenica scorsa, costretto a chiedere il cambio. Subito dopo la gara, il Napoli aveva rassicurato tutti: «Ghoulam ha lasciato il campo solo a causa di sintomi influenzali già avvertiti all'intervallo».



Gli stessi sintomi che avevano fatto discutere a distanza di poche ore. La federazione algerina, infatti, ha mostrato poca fiducia nei confronti sia del club azzurro che del proprio tesserato, chiedendo ai propri medici per la risoluzione del «caso». Dopo l'allenamento di oggi a Castel volturno, però, il Napoli ha comunicato quanto segue: «Faouzi Ghoulam è stato visitato dal medico incaricato dalla Federazione algerina, il quale ha certificato il persistere della sindrome influenzale».

