Ghoulam festeggia il primo gol azzurro. Zielinski: «Bravo Milik»

di Gennaro Arpaia

La lunga notte di Verona-Napoli non si spegne al Bentegodi. Gli azzurri espugnano Verona con un deciso 3-1 a domicilio e si prendono i primi tre punti del nuovo campionato. Una gioia particolare anche per Faouzi Ghoulam, l'esterno algerino che ha trovato proprio ieri sera il primo gol personale con la maglia azzurra.

«Dovevo aspettare la centesima partita in Serie A per segnare il mio primo gol con il Napoli e vedere mio fratello Koulibaly festeggiare così, come se fosse il suo primo gol», scrive l'algerino su Twitter, mostrando proprio l'esultanza con il centrale azzurro.



Serata di gioie personali anche per Arkadiusz Milik. Il bomber polacco trova il primo gol dell'anno grazie ad una splendida combinazione con Insigne e scaccia le critiche dopo il brutto errore sotto porta con il Nizza di qualche giorno fa. Il primo a fargli i complimenti è il connazionale Zielinski: «Vittoria per 3-1 e buon inizio di stagione. Bravo, Arkadiusz», scrive il centrocampista azzurro dalla sua pagina Facebook.





Attendre ma 100eme en #serieA pour marquer mon 1er but avec le #SSCNapoli et voir mon frère @kkoulibaly26 fêter ça comme son 1er but ... pic.twitter.com/svOjxbtAWr — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) 19 de agosto de 2017

