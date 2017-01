di Gennaro Arpaia

Pomeriggio movimentato in casa Napoli. Dopo il turno di riposo di ieri, la squadra è tornata ad allenarsi a Castel Volturno in vista della sfida contro il Palermo di domenica sera.



La prima sorpresa per Maurizio Sarri è stato Faouzi Ghoulam; l'algerino, dopo le fatiche in Coppa d'Africa, è tornato in azzurro ed è già a disposizione per l'allenatore.



Un rientro cruciale, visto che proprio nel pomeriggio Strinic, che l'ha sostituito, e Tonelli si sono sottoposti ad esami approfonditi per l'analisi della condizione fisica. Esami che però hanno dato risultato negativo, quindi i due potranno tornare gradualmente ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni.



Prima lavoro differenziato e poi in gruppo anche per Vlad Chiriches, a grandi passi verso il ritorno effettivo. Ad allenarsi anche Milik, che proverà a guadagnarsi la convocazione nei prossimi turni, e Leandrinho, il brasiliano del 1998 arrivato in questo mercato di gennaio e pronto per la Primavera, ma già aggregato al gruppo di Sarri.

